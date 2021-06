Caída mundial de Internet deja sin servicio a cientos de páginas

Decenas de sitios web desaparecieron brevemente el martes de las pantallas en todo el mundo, incluidos algunos con mucho tráfico, como los de The New York Times, CNN y el portal del gobierno británico. El problema obedeció a una caída del servicio de computación en la nube Fastly, que mostró lo vital que se han vuelto un pequeño número de empresas poco conocidas para que Internet funcione.

Los sitios a los que no se pudo ingresar también incluyeron algunas páginas de Amazon, Financial Times, Reddit, Twitch y The Guardian.

PEXELS

Fastly, con sede en San Francisco, reconoció que hubo un problema poco antes de la 1000 GMT. Aproximadamente una hora después, la compañía dijo: “Se identificó el problema y se aplicó una solución”.

La mayoría de los sitios web que se vieron afectados aparentemente volvieron a funcionar.

Fastly dijo que una configuración de servicio fue lo que provocó las interrupciones, lo que significó que la interrupción obedeció a una causa interna. Las interrupciones breves del servicio de internet no son raras, pero pocas veces son resultado de hackers u otras acciones inapropiadas.

El problema, sin embargo, bastó para que los principales mercados de futuros de Estados Unidos cayeran drásticamente minutos después de la interrupción, que se produjo un mes después de que un ciberataque obligara al mayor oleoducto estadounidense a interrumpir sus operaciones.

Fastly es una red de entrega de contenido (CDN, por sus siglas en inglés) que proporciona “servidores periféricos” que, aunque trabajan entre bastidores, son vitales para la computación en la nube y para muchos de los sitios más populares de la web. Estos servidores almacenan contenido, como imágenes y videos, en lugares de todo el mundo para que estén más cerca de los usuarios, lo que les permite obtenerlos de manera más rápida y fluida.

La empresa dice que sus servicios significan que un usuario europeo que visita un sitio web estadounidense puede obtener el contenido de 200 a 500 milisegundos más rápido.

La medición del tráfico de Internet realizada por la firma Kentik mostró que Fastly comenzó a recuperarse de la interrupción aproximadamente una hora después de que se produjera a media mañana, hora europea, antes de que la mayoría de los estadounidenses se despertaran.

“Parece que está volviendo lentamente”, dijo Doug Madory, experto de Kentik para infraestructura en internet. Dijo que fue “grave porque Fastly es una de las CDNs más grandes del mundo y esto fue un apagón global”.

Las acciones de Fastly subieron más del 6% al mediodía, luego de que los inversores digirieron el problema.

El impacto del problema de Fastly destaca la relativa fragilidad de la arquitectura de internet dada su fuerte dependencia de las grandes empresas tecnológicas, como los servicios en la nube AWS de Amazon, en contraposición a una gama más descentralizada de empresas.

“Incluso las empresas más grandes y sofisticadas experimentan interrupciones, pero también pueden recuperarse con bastante rapidez”, dijo Madory.

Cuando ocurrió el apagón informático, algunos visitantes que intentaban acceder a CNN.com se toparon con un mensaje que decía “Error de Fastly: dominio desconocido: cnn.com”. Los intentos de acceder al Financial Times mostraron un mensaje similar, mientras que los sitios del New York Times y el del gobierno británico gov.uk daban un mensaje de “Error 503: Servicio no disponible”, junto a la línea “Servidor de cache Varnish”, que es la tecnología en la que se basa Fastly.

Down Detector, que monitorea las caídas de servicio en internet, informó que según sus reportes cayeron decenas de sitios web.

Con información de AP

