Un joven de Ecuador devolvió USD 5.000 que le depositaron por error

Un joven oriundo de la provincia de Bolívar, Ecuador, devolvió 5.000 dólares que le depositaron por error.

Tras tomar la decisión de devolver el dinero, el joven hizo una publicación en Facebook de las papeletas de retiro que dan fe de su testimonio. Las acompañó con el siguiente comentario:

“Hace días alguien por error depositó en mi cuenta 5.000 dólares, no tenía ni idea. Estaba viajando y me llamaron del banco a informarme acerca del error y que me acerque a la agencia más cercana, al siguiente día fui a Caluma a devolver lo que no es mío, me puse en el puesto de la persona afectada y dije que tal si era un familiar mío que trabajó durante años para reunir ese dinero y que quizá se iba a comprar un carrito o era un préstamo del banco para ponerse un negocio”, relató.

“Para los vivos seré tonto porque devolví el dinero, pero yo no soy ese tipo de persona, mi familia me crió tan bien, que aunque necesitemos dinero, si no es de uno ni lo toco”, explicó.

A través de otra publicación, el joven que devolvió los USD 5.000 también invitó a sus seguidores a ser más honestos y leales en medio de diferentes situaciones.

“Te invito a ser más leal, más honesto, más humilde, ayudar al prójimo y confiar en que Dios en su tiempo hará lo suyo. Bendiciones Familia”, finalizó el joven en su publicación.

