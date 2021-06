Jorge Yunda dice que no le dejaron trabajar tranquilo: “Nosotros no heredamos una ciudad de Suiza”

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, habló en el canal Teleamazonas, luego de la decisión del Concejo Metropolitano de Quito que votó por su remoción. El Burgomaestre defendió su gestión y agregó que no se aferra al cargo.

Yunda, que aún mantiene sus funciones como Alcalde de Quito, dijo que acudirá al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para solicitar que revise la legalidad del proceso y si este notifica que no hubo ninguna observación ser irá a su casa deseándole la mejor de la suerte al vicealcalde, Santiago Guarderas.

Sin embargo, acotó que “no ha podido trabajar tranquilo“. “No he podido trabajar en paz; siempre ha habido esa resistencia a que una persona del pueblo haya optado por un cargo de elección popular”, agregó Yunda. “Yo no me aferro al cargo, voy a esperar lo que diga el Contencioso Electoral“, indicó.

“Yo me iré a la casa, les deseo la mejor de las suertes y según he escuchado a los concejales, que al día siguiente que asuma Guarderas Quito va a ser Dubai, va a ser una ciudad suiza, se van a arreglar todas las cosas”, indicó Yunda quien llegó a la Alcaldía en mayo de 2019 y cuyo periodo debía terminar en 2023.

Jorge Yunda tiene dos días más para apelar la decisión, después, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene 10 días para pronunciarse.

Por otro lado, El alcalde dijo que en su periodo tuvo que enfrentar una pandemia y que nadie en el planeta se imaginó que iba a pasar. “Un año y dos meses nos hemos pasado lidiando con una pandemia que ningún alcalde en el planeta se imaginó que se iba a enfrentar. Nosotros no heredamos una ciudad de Suiza. Heredamos una ciudad con todos los problemas y muchísimos de esos problemas los hemos resuelto”, indicó.

Sobre los chats de Sebastián Yunda

Cuando fue consultado sobre la ubicación de su hijo, Sebastián Yunda, agregó que él no está prófugo de la justicia porque no se ha emitido ninguna orden de detención, aunque no respondió dónde se encuentra Sebastián.

El alcalde negó que en su administración se hayan dado los negociados que se sugieren en los chats de su hijo, que son investigados por la Fiscalía. “Yo he ido, uno por uno, comprobando los chats. Y no se ha cumplido nada de lo que dice, no se ha vendido un terreno, un empresario chino no ha invertido“, señaló.

