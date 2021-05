Hablan los tiktokers vacunados en el Teodoro Maldonado Carbo: “Sobraban vacunas”

Salomón Doumet y María del Alma Cruz, los tiktokers vacunados en febrero en el hospital Teodoro Maldonado Carbo durante la fase cero del Plan de Vacunación rompieron el silencio tras el polémico caso que causó indignación en la población.

Lo que en ese entonces se conoció es que, cuando se viralizaron las fotos de ellos estaban haciendo fila esperando por una vacuna. Esas imágenes correspondían a su segunda dosis, ya que su primera inmunización fue el 18 de febrero.

También se supo que los jóvenes son estudiantes de tercer año de Medicina en una universidad guayaquileña. Para el momento, El rector de esa casa de estudios envió el caso a la Comisión de Ética y Disciplina Universitaria para que se tomen acciones.

Además, mediante el oficio Nro. MSP-MSP-2021-0706-O del Ministerio de Salud Pública, el entonces ministro de Salud, Rodolfo Farfán, informó que puso en conocimiento que los estudiantes estaban registrados en la lista bajo la categoría de “infectología”, sin pertenecer a dicho grupo.

El 11 de marzo, la Fiscalía abrió una indagación previa por el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Por el momento se desconoce el avance de esta investigación.

María del Alma Cruz dijo, en una entrevista con el medio digital ‘Tate Quieto’, que la vacunación fue:

Cuando fueron consultados qué hacían en esa casa de salud, Salomón Doumet respondió que su padre trabajaba en el lugar como anestesiólogo. Detalló que su papá no se encontraba bien de salud en los últimos meses, pues se contagió de COVID-19. Además sufrió un infarto y fue sometido a varias operaciones. Por tanto, Salomón señaló que acompañaba a su papá, junto a María del Alma, para ayudarlo.

Con respecto a si su padre tuvo que ver con la vacunación de ellos, Salomón afirmó que no.

“Mi papá no tuvo nada que ver con nosotros ni ninguna lista. Ni nadie tuvo nada que ver” .

Entonces María del Alma habló sobre esa “oportunidad” que se les presentó.

“Estábamos afuera de donde trabaja el papá de Salomón (el HTMC) y dos personas nos preguntaron si nos habíamos contagiado de COVID-19 (…) no solo a nosotros si no a todos los que estaban en el pasillo. Nos dijeron que les habían sobrado vacunas y que si queríamos subamos al cuarto piso del hospital a vacunarnos”, detalló María del Alma.

La joven confesó que sí le pareció extraño pero que les dijeron que esas “vacunas habían sobrado”.

“Dijimos que no trabajábamos en el hospital y nos comentaron que no importaba porque esas vacunas las iban a desechar si no se las colocaban a más personas”

María del Alma Cruz.