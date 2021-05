¿Cómo registrarse en el link de vacunación si no consta en el Padrón Electoral?

El link de vacunación habilitado para conocer el lugar y la fecha para recibir la dosis se desarrolló de acuerdo al Padrón Electoral, del sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, hay personas que no constan en la base de datos porque no se han inscrito en el Registro Electoral. Al hacer la consulta en la página https://lugarvacunacion.cne.gob.ec/ les aparece: “Usted no consta en el registro de vacunación”.

¿Cómo registrarse en el link de vacunación?

Accede a https://registrovacunacion.cne.gob.ec/ y coloca tu número de cédula.

Se desplegará un panel con el formulario de registro de vacunación. Allí deberás escribir: tus apellidos y nombres, fecha de nacimiento, correo electrónico, provincia, cantón, parroquia, y número de teléfono.

Una vez que completes los campos haces clic en registrar.

Te aparecerá la notificación que se ha registrado correctamente.

Tras ese proceso hay que esperar que se establezca un recinto de vacunación y la fecha para recibir la fórmula. Dependiendo de la edad de la persona se asignará un día específico. El plan del Gobierno es por orden de edad (de mayor a menor) y por riesgo (co-morbilidades y trabajo de riesgo).

La ministra de Salud, Ximena Garzón, indicó que el link donde se podrá verificar fecha y lugar de vacunación está en fase de prueba para que el lunes 31 de mayo funcione perfectamente y arrancar con el Plan de Vacunación.

Desde la campaña, el presidente Guillermo Lasso ofreció vacunar a nueve millones de personas en los primeros cien días de Gobierno.