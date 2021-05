¿Qué pasa con quienes no constan en el Padrón Electoral para verificar el lugar de vacunación?

Desde hoy se habilitó -con intermitencia- el link para verificar el lugar de vacunación que es parte del plan que lleva adelante el nuevo Gobierno encabezado por Guillermo Lasso. Su promesa de campaña ha sido inocular a nueve millones de personas en sus primeros 100 días de gestión.

En la página https://lugarvacunacion.cne.gob.ec/ se despliega un panel en el que los usuarios deben llenar sus datos: cédula y fecha de nacimiento y además confirmar que no es un robot.

Hay quienes ya les aparece que les corresponde la inoculación es el mismo recinto de las recientes elecciones. En otros casos fue asignado otro recinto. Aunque la fecha de asignación aparece como “pendiente”.

¿Qué pasa con quienes no constan en el Padrón Electoral?

La página se llevó adelante como parte del Plan de Vacunación 9/100, que se iniciará este lunes 31 de mayo a través de un sistema informático desarrollado con el Consejo Nacional Electoral (CNE). La plataforma de consulta de sitios de inmunización fue asignado según el Padrón Electoral.

Pero hay ciudadanos que no constan en el registro. Por ejemplo: una persona que no se ha inscrito en el Registro Electoral, al hacer la consulta, le aparece que “Usted no consta en el registro de vacunación”.

Al no constar en esa base de datos, en la misma notificación se explica que la persona debe registrarse en: https://registrovacunacion.cne.gob.ec/

Sin embargo, al acceder a ese sitio se indica que la página no funciona.

Por tanto, habrá que esperar un pronunciamiento de las autoridades competentes sobre este tipo de casos y además tendrán que responder a las dudas que puedan surgir por parte de la ciudadanía.

Se espera que este 30 de mayo, el Gobierno ofrezca detalles de esta plataforma ya que el lunes 31 arranca el plan de vacunación de Lasso el cual tendrá tres fases: Salvamos Vidas, Nos Cuidamos y Nos Reactivamos.

El lunes, será con un primer grupo de personas de 80 años, personal sanitario y de primera línea. Luego el 7 de junio se iniciará con personas de 65 años.