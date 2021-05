Este 29 de mayo llegaron a Ecuador 700 mil dosis de vacunas de la farmacéutica Sinovac (500 mil de compra directa y 200 mil donadas por el Gobierno chino). El recibimiento de las dosis estuvo liderado por el vicepresidente Alfredo Borrero. Con estas se iniciará el Plan de Vacunación 9/100 el lunes 31 de mayo, el mismo que pondrá en marcha a través de los padrones electorales.

“Estamos recibiendo 700 mil vacunas y en un gesto de democracia, el Gobierno chino regaló al presidente Guillermo Lasso 200 mil dosis de vacunas que van a servir para inmunizar a los ecuatorianos que lo necesitan”.

Respecto a la relación entre Ecuador y la República Popular de China, el Vicepresidente señaló que se profundizará, mantendrá y mejorará. “Comenzamos este Gobierno haciendo las cosas como se deben hacer”.

Para el #GobiernoDelEncuentro, hoy constituye un día muy especial, recibimos 700 mil dosis de vacunas Sinovac para inocular al pueblo ecuatoriano. Comenzamos nuestra labor, haciendo las cosas bien.



🇪🇨🤝#JuntosLoLogramos pic.twitter.com/vBboawCwpV — Alfredo Borrero (@ABorreroVega) May 29, 2021

El segundo mandatario indicó que la estructura del plan que se armó con el Ministerio de Salud, tiene políticas claras de vacunación para inocular a quienes más lo necesiten como el “personal de salud, personas que están en contacto directo con los pacientes, personas de edades mayores, personas con enfermedades catastróficas y, luego, comenzaremos a vacunarnos, por qué me incluyo, yo tengo 65 años de edad, no me he vacunado todavía, cuando me toque iré a un centro de salud con el señor Presidente la República y nos vacunaremos, porque así tiene que ser”.

La ministra de Salud, Ximena Garzón, señaló que el Plan de Vacunación tendrá de tres formas de vacunar: puntos fijos de vacunación, vacunación masiva y brigadas de inoculación.

“Hoy en la tarde-noche van a tener acceso al link para que puedan ingresar, ponen el número de su cédula y van a poder acceder a la información sobre el lugar donde se van a vacunar, la hora, de tal forma que ustedes han sido organizados como le dijo el señor Vicepresidente por prioridades (…) y así poder alcanzar a los 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días como lo ha ofrecido nuestro Presidente”, añadió.

