Las competencias de tránsito en Santo Domingo no se definen

Los agentes civiles de tránsito del Municipio de Santo Domingo y los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) realizan el mismo trabajo en las troncales y vías estatales que atraviesan el cantón. La situación no solamente pone en pugna a las dos instituciones, sino que termina confundiendo a la ciudadanía.

Héctor Fiallo, gerente general de la Empresa Pública Municipal de Transporte (EPMT-SD), en entrevista con este diario informó que, ante un pedido de la ciudadanía el año pasado, el alcalde dispuso que la EPMT-SD empiece la gestión ante el Ministerio de Transporte para solicitar que se les conceda el control del tránsito en las vías nacionales.

“En el año 2016 se hace una consulta por parte de la Mancomunidad del Norte al procurador de la nación, para averiguar si en la resolución 006 del Concejo Nacional de Competencias se incluían los ejes nacionales y la parte rural y urbana de cada cantón en la competencia de tránsito. Ante eso el procurador indicó que sí se incluía, y que básicamente la CTE tenía autoridad en los cantones que no puedan administrar esta competencia. Ese no es el caso de Santo Domingo.”

Luego de esto, explica Fiallo, se reunieron el Concejo Nacional de Competencias, el Ministerio de Transporte y la Empresa Pública Municipal de Transporte, y resolvieron realizar un convenio tripartito entre la ANT, la EPMT-SD y el Ministerio de Transporte en el cual cada uno iba a tener una parte de responsabilidad para controlar el tránsito dentro del cantón en los ejes nacionales, urbanos y rurales.

“A partir de la firma del convenio le hemos estado solicitando a la CTE que por favor nos sentemos para hacer un plan de transferencia de las responsabilidades de tránsito y transporte en el cantón, para que ellos salgan ordenadamente y nosotros ingresemos ordenadamente. Sin embargo, el 20 de mayo seguían diciendo que ellos no estaban notificados y que no iban a salir, debido a que consideraban que ese convenio no tenía legalidad.”