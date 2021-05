Vive la final de la UEFA Champions League con Heineken

La marca Holandesa Heineken® patrocinador oficial de la UEFA Champions League invita a disfrutar del mejor fútbol del mundo en su evento online en segunda pantalla y totalmente gratuito; el que contará con los comentarios de periodistas, dinámicas para participación del público quienes podrán oir el partido y la posibilidad de ganar premios.

¿Cuándo?

Este sábado 29 de mayo, a las 13:30pm, a través de la página de Facebook de Studio Fútbol.

Este evento contará con la presencia de referentes del periodismo deportivo: Andrés Guschmer, José Alberto Molestina y Alfonso Lasso; quienes serán los comentaristas del encuentro desde las redes de StudioFútbol.

También contará con la presencia de un histórico del fútbol ecuatoriano, Edison Méndez, primer ecuatoriano en anotar un gol en la UEFA Champions League. Además, a lo largo de la transmisión se obsequiarán diferentes regalos únicos, como lo caracteriza la marca.

“Con este evento virtual buscamos traer las experiencias de nivel global que caracterizan a Heineken® al país, mostrando que, aunque vivas esta experiencia de forma remota, “nunca estas solo cuando alientas” y que los ecuatorianos puedan tener un espacio seguro para disfrutar de la final. Heineken ya es parte de nuestra cultura cervecera y futbolera ecuatoriana por eso queremos vivir esta fiesta del futbol europeo junto con periodistas locales acorde a una fecha de este nivel, quienes nos irán acompañando a lo largo de una transmisión de clase global desde Ecuador. Queremos invitarlos a compartir la pasión y unirse a este live, donde además del mejor fútbol y experiencias de Champions de primera mano, tendremos regalos oficiales para nuestra audiencia.”, afirma Mateo Espinosa, Gerente de marca Heineken® en Ecuador.

Heineken lanza su campaña “Never Alone”

A las puertas de la gran final de la UEFA Champions League, Heineken lanza su campaña “Never Alone”, con la que motiva a los amantes del fútbol a compartir su pasión por el fútbol y disfrutar de este evento desde casa.

En esta final se podrá presenciar a dos equipos de Inglaterra, Chelsea Football Club vs Manchester City; el equipo inglés de la ciudad de Manchester que disputará su primera final en la Liga de Campeones.

“Desde Heineken buscamos crear espacios para quienes disfrutan del fútbol puedan hacerlo seguros desde sus casas y con la misma emoción. Never Alone, enfatiza que a pesar del contexto actual donde no están permitidas las grandes aglomeraciones de personas, aunque lo estés viendo solo, nunca estás solo cuando alientas, pues tienes a millones de personas en el mundo compartiendo la pasión contigo”, concluye Mateo Espinosa.

La marca Holandesa Heineken® mantiene un vínculo muy sólido con la UEFA desde hace de 15 años en los que se han presenciado importantes campañas con una integración importante entre la competición, Heineken y su campaña de consumo responsable.