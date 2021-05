Las 10 frases más aplaudidas del discurso de Guillermo Lasso como presidente de Ecuador

El presidente Guillermo Lasso dio su primer discurso en la Asamblea Nacional, frente a invitados y autoridades que escucharon atentos sus palabras.

Sus palabras, de carácter emotivo y esperanzador, fue aplaudido y reconocido en varios momentos de su intervención. Aquí rescatamos las más importantes y que nos dan una idea de el camino que seguirá su Gobierno.

1

“Hoy estamos 24 de mayo de 2021, a un año del bicentenario de la Batalla de Pichincha, la última de varias gestas que dieron inicio la vida republicana. Es un día de rememoración y de renovación, porque el Gobierno que nace tiene la responsabilidad de liderar hacia un nuevo siglo de republicanismo ecuatoriano.”

2

“Recibimos un país con históricos niveles de desempleo, incapacidad para hacer frente a la pandemia en comparación a otros países, un país donde los culpables engordan los bolsillos mientras hay pobreza, cuando la desnutrición crónica infantil es la más alta de la región, un país con desigualdades entre lo rural y lo urbano, un país que le ha fallado a los jóvenes en educación y en generación de oportunidades, donde se tiene en el olvido a sus jubilados, donde ser mujer las tiene en peligro”.

3

“Los gobernantes no han estado a la altura de nuestra gente ni hemos sabido aprovechar los recursos que la naturaleza nos ha dado. Han traicionado los principios fundamentales y cedieron a la tentación autoritaria, se dedicaron al obsceno culto del caudillo, un iluminado que cree tener todas las preguntas y respuestas.

No han podido aceptar que el país nació como una República Democrática y ese es su destino. Termina la era de los caudillos. Hoy reivindicamos este día y vamos a recuperar el alma democrática de este país”.

4

“No vamos a acumular más poder en la figura del presidente, la experiencia nos dice que luego terminan pidiendo clemencia cuando el poder se va de las manos”.

5

“Nos mantendremos fieles a las leyes, vamos a tener la fortaleza de decir “seré presidente y solo eso. No perseguiremos, no callaremos a nadie, gobernaremos para todos. Tengan la opinión que tengan o hagan la crítica que hagan. Esto acaba aquí y solo lo puede hacer el nuevo gobierno.

Se acabó la persecución política en el Ecuador, no he venido a saciar el odio de pocos, sino el hambre de muchos. Seré el jefe democrático de un estado democrático.

6

¿Cómo logramos el cambio que ha maravillado al continente y al mundo? Lo que sucedió fue la democracia en sí mismo, luego de más de 10 años de autoritarismo e intenciones de instalar un régimen perpetuo, los ecuatorianos entendimos que no hay democracia sin participación de los ciudadanos“.

7

“No cederemos porque eso sería hacer un daño mayor. Hoy se inicia el camino al Ecuador del encuentro: un país donde los niños y jóvenes puedan encontrar su vocación sin presiones ni temor al fracaso; donde la prosperidad signifique la limpieza de nuestros bosques y mares; y donde no sea un concepto abstracto”.

8

“Mientras no podamos ayudar a los pobres, este gobierno no podrá ayudar a los más ricos”.

9

“Hago un llamado a la unidad nacional, porque nuestra lealtad va mas allá de un partido, es con el amarillo, azul y rojo del Ecuador. Este gobierno incentivará a la ciudadanía en el desarrollo de su libertad y economía”.

10

“Seré el jefe de un estado laico; sin embargo, no implica un país donde se niega nuestro lado espiritual, tampoco impide que se impulse una gran reconciliación del Estado con todas las religiones que conviven en El ecuador. Que nuestras convicciones nutran el encuentro”.

Finalizó de forma emotiva

Al culminar su discurso, “un nudo en la garganta” no impidió que mencione su gratitud por este día:

“Agradezco a Dios, a quien le pido la sabiduría para guiar a mi país donde muchos antes de mí se extraviaron. A mis padres, que me indicaron que no importa cuan lejos uno llegue sino no olvidar de donde partió. Desde el cielo son testigos de mi compromiso con el pueblo ecuatoriano.

Muchas veces he escuchado a mi padre en mi conciencia: “hijo, tu estás en el lado correcto de la historia” Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

Gracias a mi esposa María de Lourdes, el amor de mi vida, con quien iniciamos este viaje hace 40 años emprendiendo nuestra más grande empresa: nuestra familia. Gracias a mis hijos, porque a pesar de su juventud, es más lo que aprendo de ellos que lo que les puedo enseñar.

Y en especial, gracias al pueblo ecuatoriano, el mejor pueblo al que un presidente puede aspirar. Me une la ilusión por la capacidad de este país de levantarse y trabajar. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

Sé lo improbable que este día parecía para muchos, batalla imposible, eso se debía en parte a que durante muchos años, nuestros predecesores se encargaron de desfigurar nuestra historia de vida. Lo mismo hicieron con varios legisladores que hoy se encuentran aquí, como usted señora presidenta.