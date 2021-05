María Alejandra Muñoz reconoce que no se cumplió la meta de vacunación

El presidente Lenín Moreno se reunió por última vez con sus ministros y secretarios además de la vicepresidenta María Alejandra Muñoz. El Mandatario saliente se colocó la banda y se tomó varias fotos como recuerdo de sus 4 años de gobierno.

Más adelante se instaló la última sesión de gabinete donde el Ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, resaltó las medidas tomadas para enfrentar la crisis. Entre tanto la vicepresidenta María Alejandra Muñoz dijo que dejan 22 millones de vacunas negociadas pero reconoció que no pudieron cumplir con las 4 millones de vacunas ofrecidas.

“Un millón y medio de atrasos, sí son atrasos. Es parte de lo que ocurre en el mundo, no solo en el Ecuador”, explicó Muñoz.

Mientras el Ministro de Energía, René Ortíz, destacó como positivo el sistema de bandas por el que subió el precio de los combustibles, lo que ha provocado reclamos de varios sectores. “El nuevo sistema de comercio de combustibles a precio de mercado, a muchos no les gusta, se acostumbraron al subsidio”, afirmó, Ortíz.

El ministro Vicente Taiano, por el sector social, informó sobre el plan casa para todos. Las casas entregadas son el 36% de las 350 mil ofrecidas al inicio del gobierno.

Moreno indica que seguramente lo van a seguir persiguiendo

“Alguna equivocación tuvieron ustedes ya está olvidada. Es posible que yo me haya labrado un destino terrible, ni siquiera me preocupa porque seguramente me van a seguir persiguiendo“, advirtió Moreno.

Entre aplausos dieron por cerrada la sesión, a dos días de la entrega de mando.

