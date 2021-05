Comité del Pueblo irrespeta horarios de recolección de basura, según Emaseo

El constante irrespeto a los horarios de recolección de basura en el Comité del Pueblo (norte de Quito) ha provocado que se formen focos de insalubridad en diferentes puntos de este barrio de la capital, según Emaseo.

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo, Emaseo, indica que acuden constantemente al sector, para informar sobre las frecuencias y horarios de recolección de residuos sólidos, que se cumplen todos los martes, jueves y sábados de 07:00 a 15:00.

En el Comité del Pueblo se han identificado 12 puntos críticos, en los que los “Soldados Azules” constantemente realizan labores de barrido manual y recolección de desechos. Cada mes, en el Comité del Pueblo se recolectan cerca de 622 toneladas de desperdicios.

En el sitio, algunos moradores reconocieron que existen ciudadanos que arrojan sus desechos en las esquinas o parterres centrales:

“El problema es que los vecinos no colaboramos, me incluyo, no hacemos caso. La única forma que cambie esta situación es que se multe a las personas, para que duela el bolsillo. Debemos cumplir el horario de recolección y a penas se acerca el camión recolector sacar la basura”.

Héctor Quilca, habitante del sector