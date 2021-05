El nuevo ‘look’ de Marcela Aguiñaga tras despedirse de la Asamblea Nacional

La exasambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, cambió su ‘look’ al despedirse de la Asamblea Nacional, cargo en el que estuvo por dos años. La política cambió su foto de perfil en Twitter y sorprendió a sus seguidores.

“Nuevos sueños por cumplir”, escribió la exlegisladora en su cuenta de Twitter donde aparece con un ‘outfit’ más informal usando zapatos deportivos. Ya no está recogida el cabello ni con sus lentes, sino suelto y con sus labios de color rojo.

Aguiñaga indicó que se alejará de los cargos públicos que los ha ejercido por 14 años, incluyendo la Asamblea Nacional, otras funciones y el Ministerio del Ambiente.

La política indicó que regresará a Guayaquil para trabajar de nuevo en la abogacía. “Yo retorno al ejercicio privado como abogada. He tratado siempre de demostrar que he sido más abogada que política, por lo tanto, vuelvo a ese escenario… Regresar es todo un desafío personal, desde volverme a instalar, abrir la oficina, buscar clientes -porque no estaba dedicada a eso-, pero creo que hay experiencias y habilidades adquiridas en la Asamblea y las pondré de manifiesto en mi nueva faceta privada”, dijo Aguiñaga según reseña El Universo, pero confirmó que no se aleja de la política.

Marcela Aguiñaga en su primer periodo fue segunda vicepresidenta de la Asamblea. En su último periodo fue parte de la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad.

Te puede interesar: