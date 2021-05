Mujer cae a las vías del tren tras ser empujada por un grupo de jóvenes

Un perturbador video se viraliza en las redes sociales, es justo el momento, en el que un grupo de jóvenes molestan a varias chicas que buscan subirse a un tren, hasta que una cayó a las vías de la estación del tren de Dublín.

Lo ocurrido quedó grabado en una cámara de seguridad de la estación, desde que inició el irrepetible hecho en la estación Howth Junction Dart de la capital irlandesa, y que ya cuenta con más de un millón de reproducciones.

Agresión grabada

Los hechos se registraron el pasado 1 de abril, pero las imágenes han salido a la luz recientemente a la prensa local, levantando el rechazo de los ciudadanos quienes piden cae el peso de la ley para los jóvenes.

En las imágenes se observa como los jóvenes se reían mientras caminaban y otros manejaban sus bicicletas, que también eran utilizadas para fastidiar a los chicas. A todas las empujaron y asustaron, incluso a una logran dar un golpe en la cabeza, pero todas prefirieron continuar, hasta que una de ellas cayó a las rieles del tren.

Los irresponsables jóvenes salieron corriendo, algunas, y otros se quedaron asustados con lo que acababan de hacer, mientras que algunos pasajeros como personal de la estación no dudaron en ayudar a la chica de aproximadamamente 17 años. así lo publicó el diario The Sun. Por fortuna, no sufrió heridas de gravedad.