Delfín Quishpe pide disculpas públicas a Guillermo Lasso y lo invita a Guamote

El alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, pidió disculpas públicas al presidente electo, Guillermo Lasso, tras el incidente que ocurrió el mes pasado en el cantón.

Mediante una carta que se difundió en Twitter, el Alcalde señaló que lo sucedido se trató de un “mal entendido” con los seguidores de Lasso.

“Pido disculpas públicas al presidente electo Guilllermo Lasso porque es hora que todos los ecuatorianos engrandezcamos la democracia y reconstruyamos la patria”.

Por otro lado hizo una invitación a Lasso, y a su comitiva, al cantón a fin que constate el avance y desarrollo en cuanto a obras y trabajos.

La semana pasada, el Presidente electo recordó lo ocurrido con Quishpe, durante la campaña de la segunda vuelta electoral.

El alcalde de Guamote y sus seguidores impidieron la entrada a Lasso con piedras y pancartas.

Pese a ello, Lasso dijo que no tiene ningún resentimiento con el también cantante, “creo que ahora ya no me va a lanzar piedras Delfín Quishpe, así que podré ir a Guamote”.

En el páramo. El alcalde de #Guamote Delfín Quishpe bloqueó con su vehículo el ingreso a Guillermo Lasso, quien tenía planeado hacer campaña hoy en este cantón. #TodoPorUnVoto #Chimborazo pic.twitter.com/frLQUJ8qFL — LaHistoria (@lahistoriaec) April 2, 2021

En otros temas: