Buenos conductores tendrán 50% de descuento al renovar la licencia

En las reformas a la Ley de Tránsito se eliminan 79 causales sobre la reducción de puntos en la licencia de conducir y también existe un incentivo para mantener íntegro su registro, a los conductores que nunca pierdan sus puntos, tendrán un descuento del 50% cuando les toque renovar este documento.

“El sistema de puntos se mantiene solo para las contravenciones de primera y segunda clase. De la tercera a la séptima se dispone a la nueva Asamblea que, en un plazo de 180 días, reforme el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y allí se establezcan las sanciones correspondientes”, afirma el asambleísta Fafo Gavilánez en entrevista con El Universo donde indica además que esta Ley no tiene un carácter recaudatorio sino potenciar la seguridad vial mediante la educación.

La Nueva Ley de Tránsito establece dos incentivos por buenas prácticas de conducción, para quienes no hayan sido sancionados en al menos un año y durante el tiempo de vigencia de la licencia de conducir.

En el primer caso, el Art. 98 de la nueva ley de tránsito indica que los conductores profesionales y no profesionales que no hayan sido sancionados en al menos un año, contabilizado desde la fecha de la citación de la última infracción sancionada, gozarán de hasta cuatro (4) puntos extras que se incrementarán a su licencia de conducir para el siguiente año. Este incentivo no sobrepasará el límite de 30 puntos contenidos en dicha Ley.

La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional con 96 votos a favor, y fue enviada al Ejecutivo para su aprobación o regreso al órgano legislativo.

