Exparticipante de La Voz Ecuador perdió su pierna tras ser atropellado en Guayaquil

Luis Ernesto Pazmiño, más conocido como “Neto”, músico y exparticipante de La Voz Ecuador se movilizaba en una moto cuando fue impactado por un vehículo en las calles 4 de Noviembre y Babahoyo, Guayaquil. El joven fue trasladado a una casa de salud donde lastimosamente perdió su pierna.

Luis tenía previsto salir por el Día de la Madre a dar serenatas, pero también trabajaba ofreciendo el servicio de Delivery. Por eso, cuando iba en su moto, un carro se habría pasado la señal de PARE y lo arrolló.

Su familia, concertada por lo sucedido, indica que fue el conductor del automóvil no respetó la movilización, porque Luis Ernesto iba por la calle principal.

Por el momento, no se ha podido identificar al causante del siniestro pues se fugó del lugar sin ayudar al artista que quedó en el suelo.

Luis Ernesto Pazmiño perdió su pierna derecha

El cantante perdió la pierna derecha y tiene fracturado el brazo izquierdo. Pese a que los doctores hicieron lo posible por salvar su extremidad, no lo consiguieron.

Campaña para ayudar a Luis Ernesto

Los familiares de Luis Ernesto Pazmiño han empezado una campaña para recolectar fondos y poder ayudarlo. Artistas como Paty Cantú, quien fue su ‘coach’ en La Voz Ecuador se han pronunciado en redes sociales brindándole su apoyo.

“Luis Ernesto Pazmiño es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Tuve la fortuna de que estuviera en mi equipo en La Voz Ecuador y no solamente conocí a un artista talentoso si no que también a un ser humano generoso. Usando su música y tiempo para los demás”, escribió la cantante.

