Lasso dijo que en enero recibió la invitación del Ministerio de Salud para vacunarse contra la covid-19 y la rechazó

El candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, fue entrevistado por Jorge Ortiz en radio FM Mundo y agregó que todavía no se ha vacunado contra la covid-19, pero que enero de este año recibió la insinuación del Ministerio de Salud para inmunizarse.

Cuando se le preguntó si ya se ha vacunado, Lasso respondió: "No, no Jorge, no me han vacunado. En el Ecuador, a comienzos de enero recibí la insinuación, por no decir la invitación del Ministerio de Salud para vacunarme y les dije que "no muchas gracias"", agregó el candidato.

🚨¿A QUIÉN MÁS INVITÓ @Lenin A VACUNARSE? Poco a poco irán saliendo los nombres de los amigos de #ElPeorPresidenteDeLaHistoria que fueron vacunados, entre ellos algunos periodistas más que ahora callan por el favor recibido! 🚨

Polémica por "lista de vacunados VIP"

La "lista de vacunados VIP" ha generado polémica y debate en las redes sociales. Con el hashtag #VacunadosVip los ciudadanos han solicitado que se haga pública la lista de los beneficiados con las dosis de Pfizer en la Fase 0 cuando solo estaba destinada a primera línea, adultos mayores y a hospitales geriátricos.

Entonces el Sr. Lasso si recibió la invitación para vacunarse y no lo dijo hasta ahora.

¿Quiénes más recibieron la invitación del ex ministro de salud Juan Carlos Zevallos?

¿Quiénes se vacunaron con recursos públicos saltándose la fila?#VacunadosVip — Andrea Gómez Ayora 💜 (@angiegomeza) March 10, 2021

Sólo el 0,8% de la población recibió las dos dosis de la vacuna tras dos meses y 10 días de campaña. Los K ya están vacunados todos #VacunadosVip — mavica (@mavica7) March 10, 2021

El pasado 4 de marzo de 2021, la Corte Provincial de Pichincha ordenó que el Ministro de Salud entregue la lista de las personas vacunadas e información de contratos con las farmacéuticas. Pese a la presión de organizaciones sociales, el nuevo ministro Rodolfo Farfán solamente entregó a Fiscalía y agregó que "de ninguna manera" se llegará a hacer pública. Desde que inició el plan de vacunación, en enero de 2021, el Ministerio ha mantenido el mismo discurso: la información no se dará a conocer, puesto que es confidencial.

Tres organizaciones jurídicas han interpuesto denuncias contra el Ministerio debido a que se ha conocido que personajes públicos han sido inmunizado y también se ha revelado que varias personas han recibido una invitación al plan de vacunación.

La "lista VIP de vacunados" como se la conoce en redes sociales se debe a un supuesto grupo de personas como la madre del exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, el periodista Jorge Oquendo, el exalcalde de Quito, Rodrigo Paz, entre otros.

La entrega de esta lista y demás documentos a la Fiscalía se da en medio de la investigación que se lleva a cabo en contra del exministro Zevallos por presunto tráfico de influencias. El galeno ya no se encuentra en Ecuador.

