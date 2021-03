Coronavirus: países ricos vacunan a 1 persona por segundo, ¿qué pasa en los pobres?

Las desigualdades de la pandemia no han desaparecido, todo lo contrario se han marcado en esta fase de vacunación. Los países ricos están inoculando a una persona cada segundo, mientras que algunas naciones pobres no siquiera han aplicado una dosis.

People’s Vaccine Alliance destacó que las naciones poderosas están bloqueando los esfuerzos de países en desarrollo por los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas.

Los países ricos están inoculando a una persona cada segundo / Getty Imágenes

"Es totalmente injusto que los países ricos, que tienen suficientes vacunas para proteger a sus ciudadanos, estén bloqueando la exención del ADPIC, lo que podría ayudar a los países más pobres a obtener las vacunas que necesitan”, dijo Muhammad Yunus, premio Nobel y uno de los líderes de la People’s Vaccine Alliance.

La organización enfatizó que los países ricos priorizan intereses de los grandes monopolios farmacéuticos sobre la vida de las personas. Esta falta de solidaridad lo que hace es prolongar la emergencia sanitaria y coloca en "juego incontables vidas más", dijo Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam.

En la actualidad, hay una decena de vacunas contra el SARS-Cov-2 y casi 300 candidatas, de ellas 20 en fase clínica III. Sin embargo, más de un centenar de países no han comenzado aún un proceso de vacunación que debería alcanzar a unos 7.000 millones de personas y uno de los motivos es la falta de recursos.

De las vacunas disponibles, la de la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech es la más usada (69 países); seguida de la británica de la Universidad de Oxford y AstraZeneca (58); la estadounidense Moderna (30), y la rusa Sputnik (18), según datos del portal alemán Statista.

Israel ha vacunado ya a la mitad de su población. Según sus autoridades, la efectividad de Pfizer supera tasas del 95 % para prevenir la enfermedad grave, hospitalizaciones y muertes.

Aún queda por comprobar hasta qué punto las vacunas pueden frenar la transmisión del virus, "eso es algo que aún no se sabe" y que no se va a poder resolver "hasta que no haya un porcentaje más alto de vacunados", destaca la inmunóloga Carmen Álvarez, de la española Universidad Internacional de La Rioja.

