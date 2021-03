Presidente Alberto Fernández: “Yo no soy Lenín Moreno. Llegué con Cristina y no romperé esa unidad”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una entrevista exclusiva para C5N en “Minuto Uno” se refirió sobre las diferencias con su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y enfatizó que no abandonará a sus compañeros. “Yo no soy Lenín Moreno”, aclaró.

Al minuto 32:10 de la entrevista con Fernández, el mandatario ante la posibilidad de romper relaciones con Cristina, enfatizó que no será así.

“Yo no soy Lenín Moreno. Puedo tener diferencias con Cristina, las tengo, tenemos miradas distintas en algunas cosas, pero acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina. Llegué con Cristina, con Máximo, Sergio y no romperé esa unidad", enfatizó.

Alberto Fernández, entrevista para C5N / Twitter

La postura de Fernández responde a la enemistad y ruptura de relaciones que tuvo Lenín Moreno, tras asumir la presidencia, con su compañero Rafael Correa. Ante ello, indicó que el objetivo de sus opositores es que exista pelea entre él y Kirchner.

"Lo que buscan por sobre todas las cosas es que Cristina Fernández de Kichner y yo nos peleemos. Y lo que los atormenta es que Cristina y yo tengamos una mirada común sobre lo que pasa en la Justicia, con una diferencia, ella tiene un padecimiento que yo no tengo", añadió.

Comparación entre Lula, Cristina y Correa

El mandatario argentino se refirió al levantamiento de sentencias contra el expresidente Lula Da Silva este lunes 08 de marzo. Además, comparó este caso de involucrar penalmente a expresidentes como lo sucedido con Rafael Correa y su vicepresidenta Cristina Fernández.

“El caso de Lula es patético. Es el caso de un arrepentido, igual que [Rafael] Correa en Ecuador e igual que Cristina en la causa de los cuadernos, condenado a 8 años de prisión que le dice al juez Moro que él escuchó decir que hay un departamento que era de Lula, pero no hay un solo papel que diga eso. Merced de ese arrepentimiento bajó su pena, creo de 8 a 5 años”.

