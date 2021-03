Denuncian a Isidro Romero por discriminación y violencia política

La Defensoría del Pueblo presentó una denuncia contra el excandidato de la lista Avanza, Isidro Romero, por “discriminación y violencia política” contra Sofía Merino.

La institución, en un comunicado, detalló que los comentarios de Romero refuerza “los estereotipos machistas de género que consideran que el sexo y la edad de una mujer es un limitante para comprender ciertas situaciones que los hombres sí las entienden por el hecho de serlo”.

Atención | #DefensoríaDelPueblo presenta denuncia ante el @TCE_Ecuador por la discriminación y violencia política sufrida por Sofía Merino durante la campaña electoral, especialmente, promovida por el excandidato a la presidencia de la República, Sr. Isidro Romero. pic.twitter.com/77mcdCVlgj — DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) March 8, 2021

El excandidato y empresario ecuatoriano indicó, tras los resultados de la primera vuelta electoral, que Merino no entienden el fraude que él fue víctima debido a su corta edad y poca experiencia.

"Es muy difícil que entiendas lo que ha pasado en estas elecciones y en especial el fraude que le han hecho a mi candidatura. Lamentablemente tu edad y poca experiencia en estas lides no te permite entender y tu ambición te destina al fracaso".

Además, el expresidente de Barcelona SC puntualizó que lo único que se arrepiente es de haber escogido a Sofía Merino como binomio para pugnar por la presidencia del Ecuador.

"De lo único que me arrepiento es haber aceptado de mis ex asesores, en especial de uno de ellos con quien tuviste una gran relación, tu opción como mi binomio. Que Dios te bendiga y toma mis palabras como un consejo, no como una crítica, para tu futura 'exitosa carrera política""

Merino, víctima de discriminación, se pronunció ante la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

“Claro que dejaremos un precedente, claro que lucharemos para que no exista ningún tipo de violencia y claro que llegaré hasta el final, por las que vienen, por las que ya lo hacen y por las que seguimos en política. Esto recién empieza”, tuiteó.

Sigue leyendo