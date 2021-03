¡Hermoso! Niño de 7 años cobra por bañar perros para cumplir su sueño de ser veterinario

La iniciativa y el "emprendimiento" de Jonathan Oziel, de 7 años, le ha dado la vuelta al mundo y se ha robado el corazón de miles de personas en la red. El pequeño de Nuevo León, Monterrey (México) cobra por bañar perros y todo porque quiere cumplir su sueño de ser veterinario.

El niño utilizó su creatividad, ganas y recursos como crayones y papel para realizar un cartel en el que promueve su negocio. En su elocuente dibujo promete bañar a los canes con cariño, usar jabón y shampoo antipulgas y perfume, lo él llama un “baño adecuado”.

Jonathan ya tiene propia página en Facebook llamada 'Bien Bañado Woow' y hasta estableció un precio para cada perrito que baña y depende de su tamaño.

La madre del menor llamada Esthreya Salas relató en su Facebook que su hijo le pidió que lo ayudará a promocionar su negocio en la red social para que en el futuro pueda ahorrar lo suficiente y convertirse en un veterinario.

“Amigos, mi hijo me pidió que pusiera su negocio en Facebook, está empezando su negocio de bañar perritos. ¡Obvio, como toda una familia emprendedora, no le quitaremos la intención, agregándole que está muy emocionado y motivado, ya que este pasado domingo empezó y le fue muy bien! Le estamos inculcando el ahorrar y me parece muy bien que lo haga para su profesión (como él dice) #DoctorVeterinario”, escribió.