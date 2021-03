Lenín Moreno: ¿Cómo se expulsa a alguien que ya se ha ido? Me separé de Alianza País

El presidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno, se pronunció sobre su decisión de separarse de Alianza País, misma que no fue aceptada por el partido, ya que decidieron expulsarlo primero.

A través de Twitter, el Presidente envió un mensaje sobre el tema de Alianza país, donde explicó los motivos de su separación de AP.

"¿Cómo se expulsa a alguien que ya se ha ido? Me separé de Alianza País. Los motivos están expuestos en esta carta", señaló el presidente junto a al documento.

"Desde hace algunos meses, en las acciones de algunos militantes del Movimiento Alianza PAIS, he observado que hay quienes critican mi decisión de poner al Ecuador por delante de todos y de todo. Ese era y es mi deber como Presidente de todos los ecuatorianos", empieza escribiendo en la carta el Presidente.

Continúa señalando que "Como presidente de los ecuatorianos, he privilegiado mis deberes con el país y los ciudadanos, frente a los intereses de cualquier organización política. He actuado guiado por el beneficio de todo el país y he dedicado mis esfuerzos a superar las crisis económica, institucional, social y ética que dejaron estos dolorosos años de gobierno correista".

Sobre su motivo de separación indicó que "Precisamente al cerciorarme de que hay dentro del Movimiento Alianza País aún muchas personas que no comparten mi compromiso con una democracia fuerte que proteja siempre a los más necesitados, presento por medio de este escrito, mi renuncia irrevocable al cargo como Presidente Nacional del Movimiento Alianza Pais".

Por su parte, Alianza PAIS indicó en la mañana que existía un expediente en su contra, lo cual determinó su expulsión. Además, se mencionó las infracciones por las cuales destituyen de su cargo a Lenín Moreno.

La misiva señala que las infracciones cometidas por el expresidente de AP son: dejar abandonada la conducción política del movimiento, al asistir a las sesiones formales apenas un par de veces en 4 años, al incumplir el plan de gobierno y distribuir ilegítimamente el poder a representantes de otros partidos políticos que no tenían una agenda de trabajo consecuente con el compromiso popular.

