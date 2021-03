Alerta de tsunami por terremoto de magnitud 8 cerca de Nueva Zelanda, fue el segundo sismo

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) detectó un sismo de magnitud 8 en la escala Richter al norte de Nueva Zelanda, lo que motivó que el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitiera un aviso por maremoto que afecta a las islas de Hawái.

Según el USGS, el terremoto tuvo su epicentro en las islas Kermandec y ocurrió a las 19.28 GMT del jueves 4 de marzo. El centro de alerta de tsunamis estadounidense emitió avisos por posibles maremotos en Guam, Nueva Zelanda, las islas Cook y Hawái.

Se trata del segundo sismo en menos de cinco horas en el sector. El primer terremoto fue de magnitud 7,3, se registró unas cuatro horas antes generando una alerta de posible tsunami que fue cancelada.

Sin embargo, tras el segundo sismo, se vuelven a prender las alertas de posible tsunami.

Nueva Zelanda, con una población 4,6 millones de habitantes, se asienta en la falla entre las placas tectónicas del Pacífico y Oceanía y registra unos 14.000 terremotos cada año, de los que entre 100 y 150 tienen la suficiente potencia como para ser percibidos.

El 22 de febrero de 2011 murieron 185 personas en un seísmo de 6,3 grados de magnitud que sacudió la ciudad de Christchurch, en la isla Sur, y que causó daños en 30.000 edificios.

Two large earthquakes have occurred beneath the southwest Pacific today. The earlier M7.3 was strongly felt across much of New Zealand. The more recent M7.4 occurred ~4 hr later, ~900 km away. Given the large distance between them, the events are probably not directly related. 🧵 pic.twitter.com/esymo29T2i

— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) March 4, 2021