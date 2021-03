Lenín Moreno señala que Juan Carlos Zevallos no le comunicó que saldría del país

El presidente Lenín Moreno se refirió a la salida del país del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien además renunció a su cargo la semana pasada.

En su acostumbrado programa, 'De Frente Con el Presidente' fue consultado si Zevallos le dijo que saldría del país tras diitir del cargo y Moreno respondió:

"No me comunicó. Suelen ser recomendaciones de los abogados el momento en que ven que empiezan a apremiar sobre el ministro (Zevallos) ciertos aspectos que a lo mejor a él no le parecían que estaban mal", dijo.