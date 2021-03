La Liendra, influencer colombiano, se tatúa el código QR de Instagram para abrir la App pero no funciona

La Liendra, un 'influencer' de Colombia, se realizó un peculiar tatuajes. Se trata del código QR de su cuenta de Instagram, que se la dejó en su nuca. Sin embargo, ya no estaría funcionando el acceso a su red social.

A través de Instagram, Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, compartió un video de dicho tatuaje. El objetivo era homenajear a la red social que le ha ayudado a conseguir fama.

En las imágenes se puede ver que el tatuaje es efectivo y funciona. Al apuntar al código QR con un celular en efecto se abre la cuenta de Instagram de La Liendra. Ahí se puede ver que cuenta con más de 5 millones de seguidores.

Para su mala suerte, ese tatuajes dejó de funcionar. Así lo reveló el medio RT, que señaló que La Liendra acudió a un cirujano plástico de la ciudad de Medellín este martes.

Ahí, el famoso reveló al médico que el código QR del tatuaje ya no funciona. "Me salió 'fake' porque no me abre", dijo al cirujano. Aunque su motivo de visita fue para pedirle prestado su coche deportivo de alta gama para hacer videos.

Te puede interesar

Ellas son las guapas representantes de "Miss Universo" que suenan como favoritas Un posible top 10 de favoritas al "Miss Universo" está empezando a sonar. A pesar de que aún algunas Organizaciones no han podido realizar su concurso nacional para elegir a su candidata.

Video en tendencia