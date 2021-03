'Hombre milagro': Sobrevivió a otra tragedia después de la del Chapecoense

Lo han llamado "el renacido" y el "hombre milagro". Fue uno de los seis sobrevivientes del vuelo que se accidentó en Colombia en noviembre de 2016 y en el que murieron 71 personas; entre ellos gran parte de los jugadores del Chapecoense. Ayer se salvó de un accidente de bus en el que viajaba en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, en Bolivia. Se trata Edwin Tumiri, auxiliar aéreo nacido en ese país.

El joven, en el accidente de ayer sólo sufrió una leve herida en la rodilla. Otras 30 personas también sobrevivieron y 21 murieron luego que un bus cayó 150 metros por un barranco en el kilómetro 72 de la vía interdepartamental, en la zona conocida como El Cañadón.

El bus viajaba con alrededor de 45 pasajeros y cayó por un barranco de unos 150 metros. / EFE

“El bus estaba corriendo, ahí me agarré del asiento delantero, sabía que nos íbamos a accidentar porque íbamos a gran velocidad. Yo seguí agarrándome, no me desparramé hasta que llegamos al suelo”, narró Tumiri a los medios locales.

Una de las hermanas de Tumiri dialogó con el diario Olé, donde reveló que "estoy tranquila, nuestro Padre Creador tiene poder. El ha protegido a mi hermano y doy gracias al Señor. Soy evangélica, mi hermano también tiene su grupo”.

