"Falta empatía": El contundente mensaje con el que Dulce María defiende a su ex compañero de RBD

En una entrevista con el programa mexicano “De primera mano” la cantante Dulce María demostró su apoyo a Christian Chávez. El también actor publicó, el 17 de febrero, una fotografía besando a su sobrina mientras se desahogaba en el cajetín de comentarios sobre los fuertes momentos que ha tenido que vivir con su familia, como artista y por las críticas hacia su preferencia sexual. “La vida de mi sobrina vino a darme más fuerza, ganas de cambiar las cosas, y luchar por lo que es correcto”, aseveró.

El entrevistador trajo esa publicación a tema con Dulce María, y esta aseveró que esta necesidad de expresarse es por “Falta de empatía con toda la comunidad y todos los seres humanos. Todos necesitamos respeto… amor… que nos dejen ser libres. En este medio siempre van a opinar de ti, y van a salir chismes que a veces son muy tristes, es muy duro… pero mientras tú estés bien contigo y con los tuyos, eso es lo más importante. Es lo que realmente te da fuerza, que tu estés en paz con tus decisiones”.

De acuerdo a la narración del clip de “De primera mano”, se le comentó a la ex cantante de RBD si conocía los rumores de que su colega fue acusado de ser portador de VIH y de haber contagiado a un tercero, a lo que ella respondió: “Yo quiero pensar que son mentiras. Mi cariño y mi apoyo siempre estarán ahí. La verdad es que no sé más”.

Dulce María no volvió a hablar con los RBD

Por otra parte, la actriz y cantante Dulce María entre sus declaraciones confesó que sus compañeros de RBD, quienes protagonizaron el concierto virtual “Ser o parecer”, no volvieron a hablarle o intentar contactarla después de que ella confirmara que no haría parte de reencuentro, al igual que Poncho Herrera.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó… yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido nada de ellos, no he podido hablar con esta cercanía”, concluyó la artista.

Descubre más de este tema

Portada de Cosmopolitan a solo dos meses de haber dado a luz: Dulce María más bella que nunca “Somos portada en Cosmopolitan Eslovenia. ¡Gracias!”, escribió la actriz mexicana en el post donde muestra su más reciente trabajo para la revista.

Dulce María muestra su lado más tierno junto a su bebé Dulce María muestra su lado más tierno junto a su bebé. Sus fans esperan ansiosos ver el rostro de la bebé por primera vez.