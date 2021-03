El impactante rescate de un hombre a una bebé de tres años que cayó de un piso 12

Una dramática e impactante escena-como de película- ocurrió este domingo en Hanói, capital de Vietnam y quedó captado en video. Pasaban las 16 horas cuando una bebé de tres años cayó de un piso 12 de un edificio de departamentos y fue rescatada por un hombre.

El "héroe sin capa" es Nguyen Ngoc Manh, de 31 años, quien al percatarse que la bebé colgaba de un edificio subió rápidamente al techo de un inmueble para salvarla.

MIRA EL VIDEO (Imágenes sensibles)



Los gritos alertaron al hombre de lo que sucedía mientras esperaba a un cliente en su camión de entregas (es repartidor de cargas de transporte) y miró a la niña colgando del balcón.

Tras subir al techo de un primer piso para recibir a la bebé de la caída y cuando cayó el hombre tropezó, aún así trató de alcanzarla y logró levantarla cuando la niña rebotó en el techo metálico.

La niña fue trasladada a un hospital y a pesar la caía se salvó su vida. Sin embargo, se fracturó un brazo, una pierna y resultó con luxación de cadera.

Recompensa

El primer ministro Nguyen Xuan Phuc aplaudió la acción de Nguyen Ngoc Manh. Hasta le envió una carta de elogio y lo consideró un héroe. Además se le ofreció una recompensa.

"A todos… por favor no me llamen héroe", dijo a los medios de comunicación el hombre que además aseguró que su acto es por bondad. También dijo que no quería recibir dinero y regalos de personas que admiraran su trabajo.

En otros temas: