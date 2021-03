Cónsul de Ecuador en Miami concreta acuerdos con aeropuerto de Quito y puerto de Guayaquil

Con la firma de diferentes representantes de Quiport S. A., el Puerto de Guayaquil y el Departamento de Aviación del Condado de Miami Dade, este 2 de marzo del 2020 se concretó un acuerdo de hermandad que busca mejorar la integración, así lo informó el el Cónsul del Ecuador en Miami, Francisco del Castillo.

“Gracias a este acuerdo de hermandad, Quito, Guayaquil y Miami potencian acciones hacia acuerdos comerciales y de intercambios que apuntan a la reactivación, señaló Del Castillo, quien asumió las funciones de cónsul hace 4 meses.

El funcionario explica que este acuerdo de hermandad "es un compromiso para el desarrollo adecuado de acciones que permitan fortalecer el comercio, el turismo, la industria y la inversión en nuestro país".

Dentro de las actividades que se van a realizar en el Aeropuerto de Miami, está la posibilidad de exhibir los productos ecuatorianos ante los 60 millones de pasajeros que viajan al año, así como tener presencia en el puerto con todas las líneas de cruceros que hacen parada en Miami. "Como consecuencia de esa promoción, nos permitirá aperturar nuevas líneas de negocios", señaló Del Castillo.

"El campo de acción es muy amplio y estamos muy entusiasmados en empezar a trabajar esta hoja de ruta para la promoción país. Estados Unidos es nuestro socio estratégico comercial más importante por lo que estos acuerdos fortalecen esta realidad comercial que es un ganar y ganar", dijo.

Today, our Aviation Director Lester Sola signed a sister port agreement with our friends in Ecuador 🇪🇨. We're excited to see how this new collaboration opportunity will help both of our communities soar. pic.twitter.com/3PGZ8LLDwx

— Miami Int'l Airport (@iflymia) February 22, 2021