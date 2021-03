Familiares de Efraín Ruales dedican emotivos mensajes al presentador a un mes de su muerte

A un mes de la muerte de Efraín Ruales, familiares del presentador y su novia, Alejandra Jaramillo, dedicaron emotivos mensajes en sus redes sociales.

La madre de la 'Caramelo', María Elena López, agradeció a Ruales en Instagram por haber amado a su hija y querer a su nieto. "Gracias por el cumpleaños sorpresa que le hiciste a tu novia, cuidando cada detalle y que todo saliera perfecto para verla sonreír", se lee en el copy.

También agrega que admiró a Ruales y que lo respetaba por la persona que era. "Con esa sonrisa te recordaré".

Por su lado, la pareja del hermano de Efraín, también dedicó unas palabras al también actor. "Ya un mes y te extrañamos mucho cuñis. Siempre estuviste junto a nosotros y recuerdo que cuando me conociste me preguntaste si ya me podías llamar cuñada ", escribió junto con una fotografía

También aseguró que "hay muchas cosas que no entendemos pero sabemos que Dios tiene un plan perfecto y ahora estas al lado de él".

Hoy se cumple un mes del asesinato de Efraín Ruales y Érika Vélez dedicó una conmovedoras palabras a su gran amigo "Aún cuesta aceptar que no estás con nosotros", la presentadora de MasterChef compartió un video con Ruales y expresó el dolor que siente por su muerte.

