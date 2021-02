Este 2 de marzo retornarán a clases presenciales 77 unidades educativas de zonas rurales

Este 2 de marzo de 2021 retornarán a clases presenciales 77 unidades educativas de zonas rurales. Así lo informó este domingo la Ministra de Educación, Monserrat Creamer.

En rueda de prensa, la funcionaria anunció que en la plenaria del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional se levantó la suspensión de los planes pilotos de 77 unidades educativas de zonas rurales que ya lo implementaban desde septiembre de 2020, para que de esa forma retornen a clases presenciales.

"En este momento no se consideró la aprobación del levantamiento de los planes pilotos para el retorno a clases presenciales del sector urbano ni las capitales de las siguientes provincias de la Sierra: Tulcán, Ibarra, Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Azogues y Cuenca. En esto no está considerado los sectotes rurales, si no la parte urbana de esta provincias", declaró a la prensa la Ministra.