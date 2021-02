A un mes de la muerte de Efraín Ruales en redes aún exigen justicia

Este 27 de febrero se cumple un mes del asesinato de Efraín Ruales. Al momento ya hay un detenido con el cual se continúan ejecutando las investigaciones. Sus familiares, amigos, conocidos, colegas y ciudadanos siguen exigiendo justicia en redes sociales.

Este sábado, los usuarios de Twitter ha posicionado la etiqueta #JusticiaParaEfraínRuales para manifestar sus mensajes de solidaridad con la familia del presentador de TV. También han compartido fotografías y emotivas palabras con las que lo recuerdan.

"Hace un mes el Ecuador empezó a llorarte", "Con él se fueron sueños, ilusiones y anhelos que no pudo cumplir", son parte de los mensajes que se leen.

El único detenido que estaría involucrado en el crimen de Efraín Ruales es un joven de 18 años identificado como Alexis Casquete. El sujeto está desde el 6 de febrero en la Cárcel 4, en Quito, tras ser procesado por el robo del auto en el que iban los asesinos.

Todavia parece mentira, parte de alguna broma, no no puede ser fue lo primero que dije , debe ser parte de algo que esta grabando y la gente especula y habla de más. Tuve que esperar que entrara al aire tu programa, para ver que todo era real. #justiciaparaefrainruales

Hoy el cielo está de fiesta, se cumple 1 mes del fallecimiento de Efraín Ruales y parece que fue ayer cuando me enteré que ya no estaba con nosotros, Me entristece saber que aún no se ha hecho justicia pero yo sé que tarde o temprano caerán. #justiciaparaefrainruales pic.twitter.com/YMKrMmLJlh

— 𝑪𝒂𝒎𝒊𝒍𝒂 (@bycamiii) February 27, 2021