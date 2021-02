El presidente Lenín Moreno aclara que sus allegados no han recibido la vacuna

La mañana de este 26 de febrero de 2021, el presidente Lenín Moreno hizo una aclaración sobre las vacunas y sus allegados.

A través de Twitter, el Mandatario señaló a algunas personas indicando que no se han vacunado. Incluso hizo referencia a familiares que indicó que están fallecidos.

"ACLARACIÓN. NO han recibido la vacuna: Mi padre (94 años, mi mamacita falleció hace mucho), mis hijas, yernos, nietos, hermanos, suegra (88 años, mi suegro falleció), consuegros, hermanos políticos", escribió el Presidente.

Mi padre (94 años, mi mamacita falleció hace mucho), mis hijas, yernos, nietos, hermanos, suegra (88 años, mi suegro falleció), consuegros, hermanos políticos. — Lenín Moreno (@Lenin) February 26, 2021

El mensaje aclaratorio del Presidente llega después de que se anunciara que en redes sociales circulan listas falsas de beneficiarios de las vacunas. La Secretaría General de Comunicación confirmó que es información falsa.

#ATENCIÓN | La información que circula en redes sociales sobre una supuesta lista de vacunación contra #Covid_19 es FALSA. Recuerde siempre acudir a fuentes oficiales y cuentas verificadas. pic.twitter.com/1TFBJHPrpA — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 26, 2021

Del mismo modo, la periodista Tania Tinoco informó que de "forma maliciosa se ha puesto mi nombre allí. Es falso. Yo no me he vacunado ni he pretendido hacerlo", dijo en Twitter sobre esa lista que circula en redes.

Circula por redes sociales una supuesta lista del Ministerio de Salud de los vacunados. De forma maliciosa se ha puesto mi nombre allí. Es FALSO. Yo NO me he vacunado ni he pretendido hacerlo. Otros nombres que constan allí como vacunados también son falsos — Tania Tinoco (@tinocotania) February 26, 2021

