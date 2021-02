¿Por qué no convocan a Byron Castillo a la Selección?

Gabriel Weiner, secretario técnico de FEF, brindó una entrevista donde se refirió al tema de Byron Castillo, lateral del Ídolo del Ecuador es indudablemente uno de los que mejor presente atraviesa en el plano local. Sin embargo, no ha recibido la llamada de Gustavo Alfaro, DT de la Tri.

“Desde el punto de vista de su nacionalidad había un inconveniente un tema de la justicia… tiene que quedar refrendado, no sé bien en que ámbito. Ante la duda, más allá que el jugador se lo sigue se lo ve como todos, debemos de tener absolutamente claro eso”.

La postura en la Tri por ahora es clara y no se tratará el tema mientras no hayan garantías que el combinado no sufra sanciones o problemas.

“Sé qué hay un tema en la justicia que no termina de ser absolutamente claro como para decirle si el técnico lo considera”, dijo Weiner.

