La historia de Carlos, el repartidor que estudia bajo un poste de luz a la espera de otros pedidos

La crisis económica no es un“mal” de ciertos sectores del mundo, incluso en países del primer mundo se evidencia cómo no existe oportunidades laborales y, por ende, los jóvenes no pueden darse el lujo de abandonar sus estudios. Este es el caso de Carlos Alegre un joven español de 24 años.

El madrileño estudia en Málaga, ciudad donde actualmente trabaja como repartidor para pagarse sus estudios. Su necesidad para ganar dinero y así subsistir lo lleva a realizar tareas en sus momentos de pausa de entrega en entrega.

Su caso se ha hecho viral después de un policía local le sacara una fotografía mientras estudiaba en plena calle. Pedro Díaz, oficial, fue el encargado de publicar la fotografía y convertirla en viral a través de un grupo de Facebook.

En una entrevista con Catalunya Plural, Alegre subraya que no busca ser ejemplo de nada. Dice que "hay gente que se lo curra" y que "es silenciosa. Va, trabaja, estudia, no hace ruido".

Carlos Alegre un joven español de 24 años. / Internet

"En este trabajo hay muchos tiempos muertos. Yo lo veo normal. Para no perder el tiempo, me gusta ir mirando los apuntes. Hay mucha gente como yo, que trabaja y ayuda en casa", añade. "Entre pedido y pedido, para no perder el tiempo, me voy leyendo los apuntes", comentó al citado medio.

La imagen llegó al EMA Competición, lugar donde Carlos estudia Automoción. El centro aseguró que él es uno de los mejores alumnos y enviaron un mensaje de ánimo y agradecimiento por su esfuerzo.

"¡Orgullo máximo! ¡Carlos, eres un gran estudiante y llegarás donde te propongas!".

Desempleo tras la pandemia

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que tras la pandemia del coronavirus el desempleo a nivel mundial se sitúe en 9.4% al concluir el 2020, niveles nunca antes vistos, con una lenta recuperación, sobre todo porque pudiera presentarse un nuevo brote en varios países.

Se estima que América Latina sea uno de los sectores del mundo más golpeados, donde la tasa de desempleo y subempleo se incrementen. Latinoamérica y el Caribe marcan un récord histórico de 41 millones de desempleados, como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

