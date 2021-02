Helicópteros militares sobrevuelan Quito ¿A qué se debe?

Desde la mañana y mediodía de este jueves helicópteros militares sobrevuelan Quito. Estos fueron vistos y escuchados por algunos ciudadanos de algunos sectores de la ciudad, sobre todo del norte. Ante la interrogante, la Policía Nacional dio una respuesta.

Se debe a que son sobrevuelos de helicópteros militares que se encuentran haciendo prácticas, porque mañana hay una ceremonia de las Fuerzas Armadas. El evento se realizaría por el 27 de febrero, Día del Ejército Ecuatoriano.

Algunas personas en Twitter manifestaron su preocupación ante los sobrevuelos de helicópteros debido a la crisis carcelaria que se vive en el país.

Sin embargo, se hace un llamado a mantener la calma, mantenerse informado en canales oficiales y no generar especulaciones.

Sucede que la plata del pueblo se está haciendo humo, literal. Y los militares no pueden intervenir en las cárceles ni en la seguridad en las ciudades, no es su jurisdicción, no está en la constitución. Jugar volley, sí es constitucional. #quito #helicópteros #policía #ecuador

— PeteZaa (@petezaahot) February 25, 2021