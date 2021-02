Periodistas tuvieron entrevista con un reo de Penitenciaría del Litoral: alias el 'Coyote'

A través del medio Tiempo Real, los periodistas Jonnathan Carrera y Holguer Guerrero realizaron una entrevista a un preso desde la Penitenciaría del Litoral. Se trata de alias el 'Coyote', quien reveló detalles sobre los últimos amotinamientos en cárceles del Ecuador.

Una parte de la entrevista fue difundida y publicada en video a través de Twitter. Ahí, el reo aparece indicando algunos detalles de los enfrentamientos. "Van a minimizar, que son solo 60 o 70 cuando esto se les fue de la mano hace tiempo", empieza diciendo.

Los periodistas hacen énfasis en el tema de cómo obtienen las armas de fuego en el interior de la cárcel. A lo que alias 'Coyote' responde que de eso se encargan los uniformados.

"Eso pasan, ya sabe, los policías mismos, los guías".

Sobre los valores, el reo lo explica haciendo referencia a los precios de la comida.

"No te puedo decir cuánto cuesta eso (un arma) pero te doy un ejemplo, antes (…) un pollo asado costaba 100 dólares para que te lo traigan y que te lo puedas comer", dijo. "Si un pollo que no es ofensivo o no se usa para matar, te cuesta 100 dólares, haz tú la relación de cuánto te puede costar un cuchillo, una pistola, un machete", añadió.

Video

📌.#Exclusiva |

📍Alias "Coyote" desde la Penitenciaría del Litoral. 📍Un celular cuesta USD 400

📍Mantenerlo USD 25 mensual

📍Un pollo USD 90

📍 ¿Un machete o un cuchillo? 📍18h00 por nuestras plataformas.

📍 @HolguerEC y @jcarreraandrade

↘️↘️↘️ pic.twitter.com/lNYBbxRmUf — Tiempo Real (@TiempoRealEC) February 24, 2021

Los periodistas también le preguntaron sobre los temas políticos. A lo que alias 'Coyote' indicó que ese tema no tiene nada que ver con los enfrentamientos en la cárcel.

"Nuestras cosas de mafia no se la deben a ningún político. Ellos no saben de nada, no nos interesa, disculpe la palabra, ni mierda la política. Si no se preocupan por nosotros, no pongan su tinte político, sus promesas de campaña, en nuestra guerra aquí adentro", enfatizó.

"No nos interesa ni la política de Correa ni la de ese señor Moreno, no nos interesa", añadió el reo.

El hombre, con su rostro cubierto, también habló sobre el Centro de Rehabilitación Social 'El Rodeo', ubicado en Portoviejo, en la provincia de Manabí. Indicó que se sorprendió de que no se haya activado esa cárcel el martes. "Ustedes saben que es una de las más sangrientas del país. Pero asumo que ellos han de estar con una orden de espera y actúas luego", señaló.

Al momento, el medio Tiempo Real solo compartió un fragmento de la entrevista. Pero el video completo lo publicarán a las 18:00 de este miércoles 24 de febrero, en todas sus redes sociales, según señalaron en su Twitter.

Te puede interesar