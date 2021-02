¡Atención! Mensaje que circula sobre robo de niños, durante crisis carcelaria, es falso

Un empleada administrativa de un hospital de Guayaquil recibió un mensaje que causa preocupación este miércoles 24 de febrero. En el texto de WhatsApp se indica cómo un reo alerta a los padres a cuidar de sus niños ya que un peligroso cartel pretendía pedir recompensas por infantes secuestrados.

El mensaje que se ha difundido a manera de cadena en la urbe porteña alerta que no deben dejar que los niños vayan solos a las escuelas o regresen solos a casa. “En la calle manténgalos siempre a la vista siempre agarrados de la mano”, se lee en el texto.

Según recoge el medio El Universo, el texto también se ha viralizado en portales web argentinos, los mismos desmientes que tal mensaje sea real.

“‘Soy un reo y les informo de corazón que tengan mucho cuidado con sus niños. No los dejen solos en ningún momento’. La orden que salió hace poco de aquí de la cárcel por parte de los clanes mayores es la de robar niños, porque ya las personas no pagan rescate por los autos, motos, ni extorsiones telefónicas, ellos dicen que por los niños si lo harán, así es que no dejen a sus niños solos. No dejen que se vayan solos a la escuela ni que regresen solos a su casa. En la calle manténgalos siempre a la vista siempre agarrados de la mano.’”

El mensaje comenzó a difundirse en medio de los altercados que presentaron varios centros penitenciarios del Ecuador. Debido al pánico mediático (redes sociales), la empleada de un hospital comenzó a reenviar a grupos de WhatsApp.

En uno de ellos, un amigo de la mujer dijo que podría no ser actual porque los niños no están yendo a la escuela, debido a las medidas de prevención por la pandemia de COVID-19, reseña el medio nacional.

Los sucesos del martes en tres centros penitenciarios han conmocionado al país que, aunque conocía de motines en el pasado, nunca imaginó un baño de sangre de ese alcance.

Decenas de muertos tras amotinamientos en cárceles del Ecuador / EFE

Los enfrentamientos se sucedieron uno tras otro en dos dependencias de un centro de Guayaquil, el de Turi en Cuenca, y el de Cotopaxi en Latacunga, sin que los carceleros pudieran hacer nada para impedirlo.

Ecuador trata de entender la matanza desatada el martes dentro de cuatro de sus prisiones, mientras las autoridades judiciales siguen las pesquisas para descifrar lo ocurrido sin descartar, según expertos, que los hechos puedan estar solapados con el narcotráfico.

Mientras, decenas de familiares de los 79 muertos se concentraron desde por la mañana ante la prisión de Guayaquil y la morgue de la ciudad para pedir los restos de los reclusos que murieron en la secuencia de enfrentamientos, los peores en la historia penitenciaria del país, indica el medio EFE

Decenas de muertos tras amotinamientos en cárceles del Ecuador / EFE

