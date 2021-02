Fotos de Instagram de jóvenes ecuatorianas son utilizadas para nueva modalidad de estafa ¿Cómo sancionan las leyes en el país?

Una nueva modalidad de estafa circula en el país y ya se ha ido estilado en otros. Perfiles y fotos de Instagram de ecuatorianas son utilizadas para hacer creer a usuarios que se trata de una cuenta de la app para adultos OnlyFans y resulta que al acceder al link de la supuesta suscripción extraen datos personales y hasta de tarjetas de crédito.

Este diario conversó con tres afectadas y con un Abogado Binacional con el objetivo de visibilizar esta problemática, ser en parte ayuda para las víctimas, y alertar a internautas, lectores, y ciudadanos sobre la situación.

Emilia tiene una cantidad importante de seguidores en su cuenta de Instagram, la cual desde hace poco es privada. Algunas fotos de ella fueron colgadas en un perfil público, que además utiliza su nombre.

En la biografía del perfil dice que es una "página de respaldo" y "mira mi contenido exclusivo", en el idioma portugués. Además, hay un link insertado y editado con la palabra "OnlyFans" para que al momento en que internautas accedan a la supuesta suscripción de la app le sean extraídos sus datos. No solo le han plagiado sus fotos si no que se le ha violado su privacidad.

Ella se dio cuenta de lo que pasaba porque sus propios seguidores le escribían por mensajes internos a consultarle si fue que se creó otra cuenta. "No le di importancia hasta que fueron repetitivos esos mensajes. Cuando decidí abrir ese perfil falso, me percaté que estaba bloqueada", contó.

Captura de pantalla / Cortesía

Inmediatamente, la joven contó a su padre lo que sucedía y el desde sus funciones laborales (que no se pueden mencionar) la ayudó a investigar. "Me dijo mi papá que se trata e una red extranjera que se dedica a estafar, utilizando perfiles no solo de Ecuador si no de toda América", relató.

Esta red, según la explicación de la joven, busca perfiles que tengan más de cinco mil seguidores y crear cuentas alternas con 'fotos privadas' de las chicas.

"Cuando hacen clic en el link y colocan los datos de su tarjeta, para pagar la afiliación, el enlace se cierra porque obvio no existe y se quedan guardados los datos de la gente. De esa manera roban", añadió.

Emilia ya denunció la cuenta de respaldo y ha solicitado a sus seguidores que la reporten como fraudulenta para que sea cerrada. Sin embargo aún no ha tenido respuesta. Aunque al principio sí tuvo miedo, la explicación sobre las indagaciones de su padre la llevaron a accionar de forma inmediata.

A la joven también le han escrito otras chicas que han sufrido el mismo plagio que ella. Y hasta le han enviado páginas de dónde puede reportar la cuenta.

Otras víctimas

A Vanessa le ocurrió lo mismo. Igualmente tenía su perfil público. A un amigo de ella en España le enviaron una solicitud en Instagram de la "cuenta respaldo" igualmente con su nombre y fotos personales. "Al principio no le presté mucha atención porque sí he visto que es común la suplantación de identidad. Me alerté por lo que decía 'OnlyFans"".

Personas no muy cercanas y de su círculo social le escribían para indicarles que tenía otra cuenta.

"Subían hasta las mismas historias que yo posteaba. Lo que más me asustó es que con esa cuentan convocaban a los contactos que eran de mi medio de trabajo, y las personas creían que yo tenía OnlyFans cuando no es así. Hasta pensé que podía ser alguien que quería hacerme daño".

Cortesía

Vanessa tomó cartas en el asunto y denunció la cuenta de Instagram. También convocó a sus contactos para que la reporten con el objetivo que la cierren.

Dominique es otra afectada de esta modalidad de plagio y estafa. Ella contactó a Vanessa por interno para sugerirle que denuncie la cuenta en una página.

"Hay cuentas que se mantienen porque lo único que podemos hacer es que nuestros seguidores nos ayuden, de una forma, reportando estas cuentas falsas", dijo.

"Violación a la intimidad en redes sociales"

Para este tema, Metro Ecuador conversó con el Abogado Binacional José Parra quien proporcionó su criterio y experiencia profesional sobre el asunto, cómo sancionan las leyes ecuatorianas y dónde se puede denunciar.

"Ante la ocurrencia de este tipo de situaciones de grave vulneración de derechos, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador consagra, reconoce y garantiza a las personas su integridad, una vida libre de violencia, el derecho al honor y al buen nombre, también la protección a la imagen y la voz de la persona, el derecho a la intimidad personal y familiar en general", explicó.

Resaltó, sobre este tipo de situaciones en redes sociales, que la Ley de Comercio Electrónico preserva el derecho a la confidencialidad y reserva de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. "Toda violación a estos principios, originalmente aquellos referidos a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionado conforme a las leyes correspondientes".

SANCIONES

Parra recalcó que existen varios tipos penales tipificados en la legislación ecuatoriana vigente, específicamente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que encuadra estas circunstancias, conceptualiza el delito, su procedimiento, tratamiento y sanción al respecto de cada uno.

Dicho instrumento legal sanciona en su artículo 178 el delito de violación a la intimidad.

"La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años".

El especialista en estos temas también destaca que en el caso se viola también la psicología de la mujer. El COIP sanciona este delito con pena privativa de libertad de seis meses a un año, a la persona que:

"Comete delito de violencia psicológica la persona que realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las creencias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica".

¿CÓMO DENUNCIAR?

Parra resalta que en el caso arriba planteado, la forma de accionar por parte de la víctima o de un tercero mediante acusación particular, tiene la posibilidad y derecho de entablar una denuncia oral o de forma escrita ante el agente fiscal correspondiente. Cada ciudadano puede interponer la denuncia en la Fiscalía de su Provincia.

"Esto pasa a una Fiscalía Especializada, que se encargará dentro de la investigación previa, liberar las diligencias que considere pertinente con la finalidad de esclarecer los hechos que dieron lugar al presunto delito. Reunir posteriormente todos los elementos de convicción que den como consecuencia la formulación de cargos para un futuro o próximo juicio", detalló.

En el transcurso de las investigaciones se pueden encontrar pericias o medidas que se consideren pertinentes para brindar la protección a la víctima según cada caso en concreto.

Temas relacionados:

Mafer Vargas enciende las redes por revelar la descomunal cifra que gana con la App Only Fans La modelo ecuatoriana está siendo tendencia por detallar sobre los ingresos económicos tiene de las suscripciones y propinas que le dan en la aplicación.

Video similar: