Excandidato José Freile reacciona a motines en cárceles del Ecuador, “no se puede repetir”

Las tres cárceles del país enfrentan amotinamientos y la Policía Nacional ha reportado que el número de muertos asciende a 54 reos. Los escenarios que presentaron violencia y muerte dentro de sus instalaciones fueron la Penitenciaría del Litoral, Los Centros de Rehabilitación de Turi y la cárcel en Latacunga.

Varias autoridades e instituciones han hecho eco de este escenario que atraviesa el Ecuador este martes 23 de febrero. El excandidato Pedro José Freile se pronunció en sus redes sociales y mencionó que esto no se puede repetir.

"El sistema completo ya no sirve, personas que cumplían una condena, ahora aparecen muertos. Son 56 personas en 3 cárceles del país, el sistema no ayuda a que puedan reincorporarse a la sociedad, el sistema los obliga, casi que los empuja, a ser más violentos y que se conviertan en peores personas. Esto no se puede repetir, esto debe cambiar, comentó el excandidato a la presidencia".

Detalles de los fallecidos

Fiscalía y Criminalística de la Policía realizaron el levantamiento de cadáveres. Las entidades informaron el número de fallecidos por cada cárcel.

Cotopaxi: ocho cadáveres

Azuay: 38 muertos en el pabellón de máxima seguridad

en el pabellón de máxima seguridad Guayas: ocho fallecidos y dos heridos graves.

El ministro del Interior, Patricio Pazmiño, indicó que se realizan gestiones para recuperar el control de estos centros penitenciarios. Agregó que está acción ha sido concertada entre organizaciones crimínales para generar violencia.

Lenín Moreno

La mañana de este martes, el presidente Lenín Moreno autorizó que se use la violencia de manera progresiva. Conjuntamente, tildó que esto se le hace “raro” y que podría ser obra del correísmo para “distorsionar la legítima aspiración de los indígenas”.

La Policía Nacional ha desplegado unidades a todas las cárceles del país para prevenir nuevos incidentes y colaborar con el Servicio de Rehabilitación Social.

