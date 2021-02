El 15 de mayo del 2021 es la fecha límite para que los usuarios de la empresa de mensajería más importante del mundo acepten los términos y condiciones. Sin embargo, WhatsApp ha mencionado que si no aceptas estas medidas no se eliminará tu cuenta.

WhatsApp ya no eliminará tu cuenta si no aceptas las nuevas condiciones / Getty Imágenes

Entonces, ¿qué pasará?

La empresa, a través de su página web, ha especificado que al no aceptar sus condiciones el usuarios no tendrá acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que te inclines por dar un “sí”. Por su parte, por un breve período podrás recibir llamadas y notificaciones.

Aunque parece un trato justo, WhatsApp también indico que los usuarios que no acepten los términos y condiciones no podrán leer ni enviar mensajes desde la app. Además, la filial de Facebook hizo una aclaración para usuarios inactivos.

Si, desde el 15 de mayo, han pasado 120 días y no has entrado a la aplicación y aceptado, su cuenta se borrará automáticamente de la plataforma.Se considera inactividad cuando un usuario no se conecta a WhatsApp más no si envía mensajes o comparte contenido.

Nuevas condiciones

Este anuncio ha causado indignación en la comunidad mundial por lo que implica aceptar estas medidas. En sí, al seguir usando WhatsApp permite que la compañía comparta ciertos datos con Facebook.

Aunque, la empresa claró que los mensajes no se verán comprometidos ya que están cifrados de extremo a extremo. WhatsApp ya no eliminará tu cuenta si no aceptas las nuevas condiciones, reiteramos.

