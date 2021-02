Hallan un cadáver e investigan si es de joven peruano lanzado de un puente en Colombia

Las autoridades colombianas hallaron en el departamento del Cauca (suroeste) un cadáver e investigan si es el de un joven peruano que fue empujado por dos hombres de un puente, un caso que ha causado estupor en ambos países porque en las redes fue publicado un video en el que se muestra cómo lo lanzan al vacío.

La Policía colombiana detalló que a las 12.45 (17.45 GMT) del sábado fue hallado un cuerpo sin vida, que al parecer es del joven Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, en una zona boscosa del kilómetro 123 de la vía Panamericana, la más importante del suroeste del país.

"El hallazgo se produjo bajo un puente vehicular en el tramo que comunica a los departamentos de Cauca y Nariño, más exactamente en el corregimiento (pueblo) Mojarras, del municipio de Mercaderes", agregó la institución.

Cuando el cuerpo fue rescatado, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses empezaron a realizar "los actos urgentes y la necropsia para lograr la plena identificación de esta persona".

"Como podría tratarse del joven Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, quien apareció recientemente en un video que circuló a través de las redes sociales, la Policía Nacional ya realiza las coordinaciones respectivas con autoridades peruanas, no solo para aclarar si se trata de la misma persona, sino para identificar a los responsables de su muerte", detalló la institución.

El alcalde de Mercaderes, Fernando Díaz, aseguró que los familiares del joven está viajando desde la ciudad peruana de Huánuco a Popayán, la capital del Cauca, donde está el cadáver y se practicarán pruebas de ADN para confirmar si es o no Silvano Oblitas Cántaro Tolentino.

El joven está desaparecido desde el pasado 10 de febrero, según las autoridades colombianas.

Según el medio colombiano El Tiempo, el joven había dejado su ciudad natal hace tres años y estaba en Colombia para comprar ropa en Medellín y regresar a Lima para revenderla. "Mi hermano era un joven alegre y humilde, no tiene ningún antecedente. Él nos apoyaba económicamente", fueron las palabras de la hermana, según el citado medio.

La hermana dijo a El Comercio de Perú que que el 10 de febrero fue su última comunicación.“Me dijo: Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor. Eran las 8 p. m. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba,que me mandara la cuenta y que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”.

Otra información