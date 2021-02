Guillermo Lasso plantea vacunar a 9 millones de personas en 100 días

El candidato presidencial Guillermo Lasso, quien según los resultados oficiales preliminares disputará la segunda vuelta con Andrés Arauz, manifestó este lunes su "satisfacción y alegría" tras la proclamación de los mismos de manera formal.

Acompañado de los asambleístas por CREO electos en los comicios del 7 de febrero, Lasso destacó que el diálogo que mantuvo con Yaku Pérez fue "histórico y muy positivo para el Ecuador".

A su criterio, el diálogo "debería ser usual en la política ecuatoriana. Tenemos que poder conversar cara a cara y no de espaldas para lograr ese Ecuador de encuentro entre todos".

Por otro lado, se refirió a que desde ya trabaja en lo que sería su estrategia de Gobierno -de llegar a la presidencia- el cual comprende Plan de Vacunación de 9 millones de personas en los primeros 100 días de su gestión.

Para ello, su binomio presidencial Alfredo Borrero (aspirante a Vicepresidente), viajará a Colombia y Chile para conocer experiencias en materia de adquisición de vacunas y además copiar modelos de ese índole en el país.

Lasso, en ese sentido, destacó que el proceso que ha llevado Chile en la inoculación ha sido exitoso. "Queremos ver qué ha hecho ese país y ver la diferencia de lo que ha hecho este Gobierno (…) La vacunación se ha convertido en el principal programa de Gobierno para que el Ecuador recupere normalidad".

Aseguró que el proceso se realizará desde que asuma el poder, de ser electo en la segunda vuelta, en mayo de 2021.

En su plan de vacunación se priorizará al personal de primera línea, médicos, enfermeras y del área de la salud, así como los que trabajan en la protección de ciudadanos, "sin privilegiar absolutamente a nadie para llevar adelante un proceso transparente", enfatizó.

"No podemos tener vacunaciones para personas importantes; todos los ecuatorianos son importantes. No estoy buscando privilegios que no me corresponden".