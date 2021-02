COE Metropolitano ejecuta acciones de seguridad ante anuncio de movilizaciones a Quito

Este fin de semana, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) del Distrito Metropolitano de Quito se reunió para coordinar los planes operativos de seguridad y control frente al anuncio de movilizaciones de organizaciones políticas y sociales.

En la reunión se aprobó que la vocería oficial para la difusión de información relacionada con la respuesta ante las manifestaciones estará bajo la responsabilidad de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Además, se acordó reforzar, de forma progresiva y de acuerdo con la evolución de los eventos, el contingente en 5 ingresos a la ciudad: Calacalí, Oyacoto, Pifo, Amaguaña y Cutuglagua; otros puntos estratégicos como las instalaciones del sistema Metro Quito, Aeropuerto Mariscal Sucre y puntos de abastecimiento de productos y servicios básicos.

Por último solicitar al Consejo Nacional Electoral y a la Delegación Provincial exhortar a los candidatos, partidos políticos, a sus bases sociales y simpatizantes que las expresiones de apoyo anunciadas para los próximos días se realicen en el marco de respeto a la ciudadanía y al espacio público del DMQ, y bajo el cumplimiento obligatorio de las normativas vigentes, con el objetivo de precautelar la salud de la población, ante la emergencia sanitaria COVID-19 en el Distrito Metropolitano de Quito.

César Díaz, presidente del COE Metropolitan resaltó, “nosotros somos democráticos, respetamos el derecho a expresarse, reclamar, pero también vamos a ser firmes en el derecho de hacer respetar a los habitantes de Quito y a su patrimonio”.

El presidente resaltó la presencia de representantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ya que, aseguró que “gracias a su aporte, garantizan que en los próximos días Quito tenga un plan, un protocolo con el cual se pueda garantizar la seguridad física de los ciudadano y el patrimonio de los ecuatorianos”.

También mencionó que no permitirán el ingreso al DMQ de buses o caravanas motorizadas no autorizadas. Sin embargo, añadió que no se puede prohibir el ingreso de caminantes.

De su lado, el general Alain Luna, comandante de la Zona 9, DMQ, explicó que la Policía Nacional destinará “4800 servidores policiales con los que cuenta el servicio preventivo en la ciudad capital, a los cuales se sumará el eje investigativo, eje de inteligencia, lo que nos dará un aproximado de 6500 servidores policiales”.

Asimismo, aseguró que está previsto el resguardo de puntos que podrían ser amenazados por algunos grupos que se vayan sumando a esta protesta, como la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado y Corte Constitucional.

El general Fernando Adatty, comandante de la primera división del Ejército Shyris, resaltó que están trabajando coordinadamente, de tal manera que todos aúnen esfuerzos para la tranquilidad de la ciudadanía.

Además, detalló que las Fuerzas Armadas están en condiciones de movilizar el número de efectivos que sea necesario para cumplir con esta misión.

Relacionados:

Video: