Yaku Pérez pide disculpas por las declaraciones que dio el miércoles sobre el CNE y Guillermo Lasso: "Me salió la indignación"

El candidato por Pachakutik, Yakú Pérez, se manifestó en su cuenta de Twitter este viernes 19 de febrero de 2021 donde pide disculpas por sus declaraciones en la rueda de prensa ofrecida el pasado miércoles 17 de febrero donde rechazó las acciones del CNE e indicó que no apoyará a Guillermo Lasso.

Pérez en su intervención cuestionó duramente el proceso electoral llevado por el CNE y también dio fuertes declaraciones sobre su contrincante, Guillermo Lasso, quien se encuentra segundo en el conteo y lo llevará a la segunda vuelta con Andrés Arauz de UNES.

"Me salió la indignación, humano soy, en mis declaraciones en PK la forma no fue apropiada, ofrezco disculpas. Aun no está claro lo sucedido, estoy seguro q con transparencia muchos se sumarán a la indignación que sentimos", expresó en su cuenta de Twitter.

Me salió la indignación, humano soy, en mis declaraciones en PK la forma no fue apropiada, ofrezco disculpas. Aun no está claro lo sucedido, estoy seguro q con transparencia muchos se sumarán a la indignación que sentimos. pic.twitter.com/8vqheHI59a — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) February 19, 2021

En una entrevista con Fernando del Rincón de CNN, el candidato insistió en que ocurrió un fraude y que ya tiene todo listo para presentar la demanda. "El fraude no se hizo a Yaku Pérez, se hizo a todo el pueblo del Ecuador", agregó.

“Ya tengo lista la demanda, debo esperar la proclamación de resultados. El CNE queda desprestigiado y devaluado porque el fraude es evidente”, indicó.

Este fin de semana se proclamarán los resultados oficiales y la presidente del CNE, Diana Atamaint indicó que después de eso se podrá presentar las respectivas solicitudes al Tribunal Contencioso Electoral.

Sus partidarios se sumaron a una marcha indígena que se dirige hasta Quito para exigir que se abran las urnas para un recuento.

Yaku Peréz aseguró que la marcha es completamente pacífica.

