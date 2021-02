¿Príncipe o princesa? La única duda de Natti Natasha tras hacer público su embarazo

Natti Natasha sorprendió al mundo entero en su presentación de anoche en Premio Lo Nuestro junto a Prince Roice. Esta vez no fue por su talento o belleza, como de costumbre, sino porque apareció luciendo su hermosa barriga de embarazo.

Natti Natasha no lo pudo hacer de una mejor manera, todo el escenario quedó helado, así como las millones de personas que estaban conectadas viendo la ceremonia que se llevó a cabo en su 33 edición. Y por primera vez, en medio de una pandemia, con estrictas medidas de bioseguridad.

Posteriormente a hacerlo publico por medio de la entrega de Premio Lo Nuestro, la bella reguetonera subió a sus redes sociales una serie de cuatro fotografías. En ellas se les ve luciendo varios outfits, que resaltan, por su puesto su bella pancita.

Ahora el gran dilema es: ¿será niña o niño?. La misma artista especuló al respecto del sexo del bebé, al parecer aún no lo sabe, aunque ya tiene 6 meses de gestación. Tiempo suficiente para tener claro ese aspecto.

Hoy celebro con ustedes por partida doble. El regalo de mis fanáticos del mundo y la INMENSA bendición que me ha concedido Dios de ser madre junto a un hombre que amo! Otra prueba más de que las mujeres somos unas guerreras y cuando Dios dice SÍ no existe nada que se interponga.

¡¡¡La FELICIDAD que siento en mi corazón no tiene precio!!!

¡¡¡Ahora a seguir trabajando el triple para la princesa o el príncipe que viene en camino, que ya tiene a los mejores fanáticos del mundo!!!, escribió Natti en el post de Instagram.