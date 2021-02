¿Quién es el joven que fue lanzado desde un puente en Colombia?

Un video que circula en redes ha causado conmoción en Colombia. Se trata del caso de un joven peruano que fue lanzado de un puente por dos sujetos. La víctima se trata de Silvano Cántaro, un chico de 19 años, oriundo de la ciudad de Huánuco, Perú.

En las imágenes se puede ver como los dos hombres le preguntan de dónde es. Él responde que viene de Huánuco Luego, uno de ellos lo toma por la ropa y lo tira del puente y después lanzan sus pertenencias.

Los familiares lo identificaron mediante el video que filmaron los sujetos y se difundió en redes.

Según el medio colombiano El Tiempo, el joven había dejado su ciudad natal hace tres años y estaba en Colombia para comprar ropa en Medellín y regresar a Lima para revenderla. "Mi hermano era un joven alegre y humilde, no tiene ningún antecedente. Él nos apoyaba económicamente", fueron las palabras de la hermana, según el citado medio.

Por el momento, las autoridades están buscando el cuerpo y los responsables de este repudiable hecho. La Fiscalía General de la Nación ordenó iniciar una investigación.

La hermana dijo a El Comercio de Perú que que el 10 de febrero fue su última comunicación.“Me dijo: Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor. Eran las 8 p. m. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba,que me mandara la cuenta y que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”.