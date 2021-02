Mujer de 23 años quiere tener 100 hijos; al momento ya tiene once

Una joven de 23 años quiere llegar a tener 100 hijos hasta antes de los 30. Actualmente está criando a once y espera tener varias docenas más por medio del alquiler de vientres. Esta peculiar historia está sucediendo en Georgia.

Se trata de Christina Ozturk una joven rusa que tiene este sueño junto a su esposo turco Galip Ozturk. Esta familia podría lograr este reto de tener 100 hijos, debido a que el hombre es un magnate y con esto él podría invertir una cifra millonaria en alquiler de vientres.

“En este momento tengo 11 hijos con la última incorporación, Olivia, que llegó a finales del mes pasado. Yo misma di a luz a mi hija mayor, Vika, hace seis años. El resto de los niños son genéticamente nuestros, de mi esposo y yo, pero fueron gestados en vientres sustitutos”, dijo Christina al diario inglés ‘Daily Star’.

La numerosa familia vive en la ciudad costera de Batumi en Georgia, donde alquilar vientres es legal.

El matrimonio ya anunció que su objetivo es llegar a tener 100 hijos, aunque hablaron de 105, Christina agregó: "No sé cuántos hijos tendremos, pero definitivamente no planeamos parar. No estamos listos para hablar del número final. Todo tiene su momento”.

La pareja ya tiene todo planeado en cuestión de cómo irán trayendo sus hijos al mundo. "Si todo sale bien, debería tener 12 hijos por año durante los próximos siete para llegar cerca de su meta a los 30".

Christina Ozturk era madre soltera de una niña cuando conoció a su esposo, el multimillonario Galip en un viaje a Turquía. Además, contó que ya ha hecho acuerdos estrictos con las madres sustitutas que gestaron a sus hijos biológicos.

“No conocemos personalmente a las madres sustitutas y no tenemos contacto directo con ellas para evitar problemas después del embarazo”, dijo, aunque admitió que sí prefiere controlar la nutrición de las mujeres durante los nueve meses.

Te puede interesar: