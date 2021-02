¿Venciste al covid-19? Tus antepasados neandertales puede ser la razón de tu “victoria”

Investigadores informaron para Proceedings of the National Academy of Sciences que una mutación genética reduce el riego de infección graves por covid-19 en aproximadamente un 22%. La misma se encontró en muestras que se tomaron del ADN neandertal y en aproximadamente el 30 % de las muestras de personas de origen europeo y asiático.

La región genética involucrada afecta la respuesta inmune del cuerpo a virus de ARN, como es el caso del coronavirus. “Esta región codifica proteínas que activan enzimas que son importantes durante las infecciones con virus de ARN”, indicaron.

Los expertos Svante Paabo y Hugo Zeberg indicaron que estas mutaciones se han transmitido a lo largo de milenios / Getty Imágenes (Referencial)

Los expertos Svante Paabo y Hugo Zeberg indicaron que estas mutaciones se han transmitido a lo largo de milenios porque ayudaron a la gente a sobrevivir. Este haplotipo o mutación está presente en frecuencia sustanciales en todas las regiones del mundo fuera de África.

Con este hallazgo se podría explicar por qué los pacientes negros son mucho más propensos a sufrir una enfermedad grave por coronavirus. Esto se debe a que los neandertales vivieron junto a los humanos modernos y se cruzaron con habitantes de Europa y Asia, sin embargo, no tuvieron este acercamiento con personas que vivían en África.

Los estudios estiman que alrededor del 2% del ADN en personas de ascendencia europea y asiática se remonta a los neandertales. “Está presente en poblaciones de Eurasia y las Américas en frecuencias portadoras que a menudo alcanzan y superan el 50%”, agregaron los expertos.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores, tomaron más de 2 mil muestras de personas con cuadros graves de coronavirus y las compararon con el ADN de esqueletos humanos antiguos de cuatro regiones y épocas diferentes.

“Demostramos que un haplotipo en el cromosoma 12, que está asociado con una reducción de aproximadamente el 22% en el riesgo relativo de enfermarse gravemente con covid-19 cuando se infecta por el SARS-CoV-2, se hereda de los neandertales”, escribieron.

